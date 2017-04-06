Жительница Сызрани, выронившая банковскую карту в автобусе, лишилась 15 тыс. рублей

В Сызрани задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

49-летняя женщина сообщила в полицию, что неизвестный похитил банковскую карту и оплатил с нее несколько покупок в интернет-магазине.

Как выяснилось, потерпевшая могла потерять карту в автобусе. Она уронила кошелек, и его содержимое рассыпалось по полу. Тогда женщина не заметила пропажу. Вскоре ей стали приходить оповещения об оплате интернет-покупок общей стоимостью 15 тыс. рублей. В банке подтвердили списание денег, после чего пострадавшая обратилась в полицию.

Как рассказал правоохранителям подозреваемый, банковскую карту он нашел в автобусе, когда ехал домой. Владельца имущества мужчина решил не искать, а просто воспользовался возможностью и приобрести в интернет-магазине технику. Избавиться от карты он решил, выбросив ее в автобусе.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый полностью возместил причиненный ущерб. Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.