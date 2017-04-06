С начала сезона в Самаре провели ямочный ремонт 23,6 тыс. кв. м дорог

С начала ремонтного сезона в Самаре проведен ямочный ремонт 23,6 тыс. кв. м городских дорог. Такие данные озвучили в МП "Благоустройство".
Как пояснили в муниципальном предприятии, работа с литым асфальтом началась уже с середины февраля.
Ремонту подверглись отдельные участки дорожного покрытия на различных городских улицах.
В среднем за сутки, в зависимости от погодных и других условий, ямочно ремонтируется от 500 до 800 кв. м самарских дорог.
В настоящее время дорожники ведут работы на участках ул. Батайской, ул. Зои Космодемьянской, ул. Металлистов, ул. Пугачевской и др.
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.