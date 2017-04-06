С начала сезона в Самаре провели ямочный ремонт 23,6 тыс. кв. м дорог

С начала ремонтного сезона в Самаре проведен ямочный ремонт 23,6 тыс. кв. м городских дорог. Такие данные озвучили в МП "Благоустройство".

Как пояснили в муниципальном предприятии, работа с литым асфальтом началась уже с середины февраля.

Ремонту подверглись отдельные участки дорожного покрытия на различных городских улицах.

В среднем за сутки, в зависимости от погодных и других условий, ямочно ремонтируется от 500 до 800 кв. м самарских дорог.

В настоящее время дорожники ведут работы на участках ул. Батайской, ул. Зои Космодемьянской, ул. Металлистов, ул. Пугачевской и др.