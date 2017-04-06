Самарские театры завершили выступления на "Золотой Маске"

5 апреля Самарский театр драмы сыграл спектакль "История лошади" на сцене Московского театра им. Пушкина в конкурсной программе национального театрального фестиваля "Золотая Маска".

Действие повести Льва Толстого "Холстомер" в инсценировке хореографа и режиссера Сергея Грицая перенесено в балетный класс. Декорации состоят из балетных станков и больших передвижных зеркал. "Это не просто история лошади, это история человека в непростых обстоятельствах жизни, - рассказывает художник Александр Орлов. - Мы с Сергеем Грицаем попытались найти аналогию этим обстоятельствам в тяжелой, а порой и жестокой жизни балетных танцовщиков".

Образцовой театральной версией "Холстомера" считается "История лошади" Георгия Товстоногова, в которой роль пегого мерина сыграл Евгений Лебедев. Большинству этот спектакль известен по телеверсии 1989 года. "Самарский театр отважился продолжить сценическую историю повести на следующем витке спирали, оставив прошлое прошлому. Это тем более значимо, что делала спектакль питерская бригада - новую музыку написал Игорь Пономаренко, проявил себя не только как хореограф, но и как режиссер Сергей Грицай, оформил сцену Александр Орлов, - комментирует эксперт "Золотой Маски", музыкальный критик Елена Третьякова.

На "Золотой Маске" спектакль хорошо "встроился" в пространство Театра им. Пушкина (как будто приобрел здесь дополнительного объема) и прошел едва ли не лучше, чем дома, что не часто случается с номинантами из регионов. Но если пытаться угадать наши шансы на награды, то большой вопрос, каковы они у этого, скорее, драматического, чем музыкального спектакля, оказавшегося в номинации "оперетта/мюзикл".

Театр драмы попал чуть ли не в самую короткую номинацию конкурса: конкуренцию самарскому составили мюзиклы "Белый. Петербург" Санкт-петербургской музкомедии (режиссер Геннадий Тростянецкий), "Преступление и наказание" Андрея Кончаловского из московского Театра мюзикла и "Биндюжник и король" Романа Феодори, главрежа Красноярского ТЮЗа. Петербургский спектакль на "Маске" играли накануне, красноярский привезут на следующей неделе.

Напомним, "История лошади" представлена и в частных номинациях: за "Маску" будут бороться режиссер Сергей Грицай, художник Александр Орлов, сыгравший Холстомера Владимир Морякин (мужская роль) и Владимир Гальченко (Князь Серпуховской) в номинации "роль второго плана". Другой спектакль Театра драмы - "Побег из Шоушенка" - стал в этом году участником внеконкурсной программы "Маска Плюс".

Впервые Самарский театр драмы отобрали для участия в конкурсе "Золотой Маски" в 2009-м со спектаклем "Полковник Птица", в 2010-м "Божьи коровки возвращаются на землю" показывали в программе "Новая пьеса", а единственную пока "Маску" в этом театре получила в 1996-м легенда самарской сцены Вера Ершова в номинации "За честь и достоинство".

На "Золотой Маске" уже выступили два другие номинанта от Самарской области: Самарский театр оперы и балета - со спектаклем "Леди Макбет Мценского уезда" и Театр-студия "Грань" с "Кораблем дураков". Итоги конкурса подведут 19 апреля на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.