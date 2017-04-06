В Самарской области ожидается потепление до +14 °C

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 0,5 градуса ниже средних многолетних значений.

В пятницу, 7 апреля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ночью температура воздуха составит -2 ... +3°C, днем +7 ... +12°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В субботу, 8 апреля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +1 ... +6°C, днем +9 ... +14°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, ночью осадков не ожидается, столбик термометра опустится от +1 до +6°C. Днем местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется от +9 до +14°C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.