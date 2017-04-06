Благоустройством трех районов Самары за 78 млн руб. займется МП "Универсалбыт"

Три районные администрации подвели итоги торгов по определению подрядчика, который займется благоустройством территории районов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, торги на право заключить контракт по благоустройству Октябрьского, Промышленного и Куйбышевского районов были объявлены 10 марта.

Начальная стоимость контракта составляла 79 млн рублей.

На аукцион было подано две заявки - от МП "Универсалбыт" и ООО "Единство". Победителем было признано муниципальное предприятие. Компания выполнит работы по благоустройству за 77,7 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить работы по очистке территории от мусора и от кустарников, санитарное содержание, валку и санитарную обрезку деревьев, а также выкашивание травы.