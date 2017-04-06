Павел Ожередов: "Если мы не выйдем на митинг, значит, мы уже проиграли"

8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре пройдет общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!" Лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.
"Сегодня Россия находится под колоссальным давлением внешних сил. Чего хотят эти силы? Как и в 1917 г., как и в 1991 г., - развалить большую страну. Кто стал жить лучше, когда прекратил свое существование Советский Союз? Кучка политиканов, которые запудрили жителям союзных республик мозги. К чему привел в начале 1990-х годов развал СССР? К смене собственников предприятий, к их банкротству и массовым увольнениям простых людей. Если сейчас позволить террористам нарушить стабильность в нашем обществе, прервать поступательное движение вперед, то все повторится опять. Если мы не выйдем на митинг, покажем, что испугались, - значит мы уже проиграли", - сообщил председатель Самарской областной федерации профсоюзов Павел Ожередов.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!