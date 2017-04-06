Павел Ожередов: "Если мы не выйдем на митинг, значит, мы уже проиграли"

8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре пройдет общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!" Лидеры общественного мнения делятся пониманием ситуации.

"Сегодня Россия находится под колоссальным давлением внешних сил. Чего хотят эти силы? Как и в 1917 г., как и в 1991 г., - развалить большую страну. Кто стал жить лучше, когда прекратил свое существование Советский Союз? Кучка политиканов, которые запудрили жителям союзных республик мозги. К чему привел в начале 1990-х годов развал СССР? К смене собственников предприятий, к их банкротству и массовым увольнениям простых людей. Если сейчас позволить террористам нарушить стабильность в нашем обществе, прервать поступательное движение вперед, то все повторится опять. Если мы не выйдем на митинг, покажем, что испугались, - значит мы уже проиграли", - сообщил председатель Самарской областной федерации профсоюзов Павел Ожередов.