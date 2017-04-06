В Новокуйбышевске осудили местного жителя, распространявшего "скорость"

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор Константину Кузнецову, которого признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 8 октября 2016 г. Кузнецов переписывался с пользователем интернет-магазина "Каха" и договорился приобрести у него наркотик "скорость" для последующего сбыта через закладки в Новокуйбышевске.
В этот же день новокуйбышевец получил информацию о местонахождении запрещенного вещества и забрал 30 свертков. После этого он сделал шесть закладок в городе, но не успел довести задуманное до конца, так как его задержали полицейские. При задержании у мужчины изъяли 12,76 г наркотика.
В суде обвиняемый не признал вину. В итоге его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги