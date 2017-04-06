В Новокуйбышевске осудили местного жителя, распространявшего "скорость"

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор Константину Кузнецову, которого признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 8 октября 2016 г. Кузнецов переписывался с пользователем интернет-магазина "Каха" и договорился приобрести у него наркотик "скорость" для последующего сбыта через закладки в Новокуйбышевске.

В этот же день новокуйбышевец получил информацию о местонахождении запрещенного вещества и забрал 30 свертков. После этого он сделал шесть закладок в городе, но не успел довести задуманное до конца, так как его задержали полицейские. При задержании у мужчины изъяли 12,76 г наркотика.

В суде обвиняемый не признал вину. В итоге его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.