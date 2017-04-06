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Архитектура Культура

Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 апреля, в администрации Самары состоялось заседание Российско-Чешской смешанной межправительственной комиссии по воинским захоронениям. Помимо членов комиссии, в мероприятии приняли участие глава Самары Олег Фурсов и представители областного правительства.

Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса
Фото: Юлия Рубцова

Главной темой заседания стал вопрос установки памятного знака чешским легионерам, погибшим в Самаре в 1918 году. Напомним, договоренности об установке памятного знака были достигнуты в 2010 году в рамках соглашения о взаимном содержании воинских захоронений, заключенного правительствами России и Чехии.

Для установки мемориального объекта рассматривалось сразу несколько мест. В их числе - территории лютеранской общины, римско-католического прихода, парка Щорса, а также площадка на улице Красноармейской, неподалеку от Железнодорожного вокзала.

Чешской стороной был сделан выбор в пользу последнего варианта. Но при общественном обсуждении проекта жители города высказались против этого решения, поскольку рядом находится знак в память о погибших в ходе революционных событий красноармейцах. Общественными организациями был проведен социологический опрос, в результате которого 89% опрашиваемых проголосовали против. При этом они не исключали установку знака на какой-либо другой территории города.

"Мы, безусловно, должны учитывать мнение жителей города. Вместе с тем, понимая всю важность межправительственного соглашения, мы готовы обсудить другие места установки памятного знака", - отметил Олег Фурсов.

По итогам встречи было принято совместное решение о размещении памятного знака в парке им. Щорса. Также была предложена и дата открытия памятного знака - весна 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие образования Чехословакии. Кроме того, на 2017 год запланировано проведение благоустройства парка.

Начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов отметил, что на территории бывшей Чехословакии в годы Великой Отечественной войны погибли и захоронены 585 уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, и чешская сторона достойно за ними ухаживает.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2017 13:12 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?

Юрий Никитин 07 апреля 2017 01:07 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?

Dmitry Lakotsenin 06 апреля 2017 16:18 Почти 70% самарцев против установки памятного знака чехословацким легионерам

Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:39 Дом-музей Фрунзе к ЧМ-18 за 3,2 млн руб. отреставрирует "НПУ Самарареставрация"

Ну вот реальная организация и реальная подвижка.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:34 Реставрация Дома Головкина обойдется почти на 25% дешевле начальной цены

Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((

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