Новым директором ПАО "Салют" назначен Сергей Гусаров

Совет директоров ПАО "Салют" назначил нового генерального директора предприятия. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.

Согласно опубликованному документу, из пяти членов совета директоров предприятия на собрании присутствовал только один - Юрий Семак. Еще трое - Николай Гусев, Олег Николаев и Валерий Бунак - представили свое письменное мнение. Николай Поролло, как отмечается в документе, "выбыл в связи со смертью".

Решение совета директоров постановило прекратить полномочия Николая Поролло в связи со смертью и избрать генеральным директором ПАО "Салют" Сергея Николаевича Гусарова с 6 апреля 2017 года сроком на год. По данным Самарской губернской думы, на октябрь 2016 года Сергей Гусаров занимал должность начальника производства ПАО "Салют".

Напомним, Николай Поролло погиб от огнестрельного ранения 31 марта. Он был застрелен из оружия, которое было зарегистрировано на него самого. По информации источника Волга Ньюс, речь идет о карабине. Также стало известно, что никаких предсмертных записок Поролло не оставил.