В арендном доме ПАО "Кузнецов" начали собирать мебель

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели. Одновременно ведется подготовка документации по сдаче дома в эксплуатацию. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Александр Баландин.

"Самарская область стала одним из пионеров в реализации проекта арендного жилья. Проект находится в завершающей стадии, мы готовим документы на ввод дома в эксплуатацию. Сейчас в дом завозят мебель, чтобы предоставить семьям максимально готовое для проживания жилье. К подобным проектам есть большой интерес и со стороны других промышленных предприятий - кадровая проблема по-прежнему существует, а жилье - один из самых эффективных способов привлечь кадры", - рассказал Александр Баландин.

Напомним, проект предполагает строительство 16-этажного односекционного жилого дома с одно- и двухкомнатными квартирами с чистовой отделкой и мебелью по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 57. Всего в доме 154 квартиры. Они будут предоставлены в аренду сотрудникам ПАО "Кузнецов" по льготной цене.