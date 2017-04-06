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В арендном доме ПАО "Кузнецов" начали собирать мебель

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели. Одновременно ведется подготовка документации по сдаче дома в эксплуатацию. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Александр Баландин.

В арендном доме ПАО "Кузнецов" начали собирать мебель В арендном доме ПАО "Кузнецов" начали собирать мебель
Фото: Дмитрий Бурлаков

"Самарская область стала одним из пионеров в реализации проекта арендного жилья. Проект находится в завершающей стадии, мы готовим документы на ввод дома в эксплуатацию. Сейчас в дом завозят мебель, чтобы предоставить семьям максимально готовое для проживания жилье. К подобным проектам есть большой интерес и со стороны других промышленных предприятий - кадровая проблема по-прежнему существует, а жилье - один из самых эффективных способов привлечь кадры", - рассказал Александр Баландин.

Напомним, проект предполагает строительство 16-этажного односекционного жилого дома с одно- и двухкомнатными квартирами с чистовой отделкой и мебелью по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 57. Всего в доме 154 квартиры. Они будут предоставлены в аренду сотрудникам ПАО "Кузнецов" по льготной цене.

Поручение о формировании рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда дал президент России Владимир Путин. В Самарской области сформирована вся необходимая нормативно-правовая база для реализации подобных проектов, а в реестре заявок от предприятий - более 439 тыс. кв. м арендного жилья на 11 тыс. семей от 17 предприятий региона.

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Надеюсь с обременением)

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 21:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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Уберите уже его из города насовсем.

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В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

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