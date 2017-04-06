Губернатор: "Особое место в работе по созданию инновационной экономики должна занять подготовка собственных кадров"

В четверг, 6 апреля, в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещании первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко с руководителями регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы по формированию инновационной инфраструктуры стимулированию и созданию высокотехнологичных производств.
Сегодня в Самарской области динамично развиваются различные элементы региональной инновационной инфраструктуры. Особая экономическая зона "Тольятти" и технопарк "Жигулевская долина" признаны одними из самых эффективных в стране. В Тольятти реализуется проект Территории опережающего развития, по итогам которого город должен стать инжиниринговым центром страны.
Самарская область является одним из лидеров по внедрению и реализации механизмов государственно-частного партнерства в проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни населения. По итогам прошлого года регион занял второе место после Москвы во всероссийском рейтинге по данному направлению.
По мнению губернатора Николая Меркушкина, особое место в этой работе должна занять подготовка собственных научных и профессиональных кадров. Именно поэтому в 2013 году был создан Центр для одаренных детей, который будет отбирать и готовить лучших школьников со всей страны. Всемерная поддержка оказывается Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королева в рамках его участия в программе повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100", Самарскому техническому университету, ставшему опорным вузом региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.