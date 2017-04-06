Губернатор: "Особое место в работе по созданию инновационной экономики должна занять подготовка собственных кадров"

В четверг, 6 апреля, в Москве губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в совещании первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко с руководителями регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы по формированию инновационной инфраструктуры стимулированию и созданию высокотехнологичных производств.

Сегодня в Самарской области динамично развиваются различные элементы региональной инновационной инфраструктуры. Особая экономическая зона "Тольятти" и технопарк "Жигулевская долина" признаны одними из самых эффективных в стране. В Тольятти реализуется проект Территории опережающего развития, по итогам которого город должен стать инжиниринговым центром страны.

Самарская область является одним из лидеров по внедрению и реализации механизмов государственно-частного партнерства в проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни населения. По итогам прошлого года регион занял второе место после Москвы во всероссийском рейтинге по данному направлению.

По мнению губернатора Николая Меркушкина, особое место в этой работе должна занять подготовка собственных научных и профессиональных кадров. Именно поэтому в 2013 году был создан Центр для одаренных детей, который будет отбирать и готовить лучших школьников со всей страны. Всемерная поддержка оказывается Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королева в рамках его участия в программе повышения конкурентоспособности российских вузов "5-100", Самарскому техническому университету, ставшему опорным вузом региона.