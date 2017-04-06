Патриарх Кирилл отметил вклад Николая Меркушкина в работу по подготовке издания "Православной энциклопедии"

В четверг, 6 апреля, губернатор Николай Меркушкин принял участие в работе 29-го совместного заседания наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию "Православной энциклопедии".
Мероприятие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя провел Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На заседании были подведены итоги работы советов, а также церковно-научного центра Русской православной церкви в 2016 году. Участники мероприятия отметили важность и необходимость системной работы в сфере духовного просвещения.
Предстоятель Русской православной церкви отметил вклад губернатора Самарской области в работу по подготовке издания "Православной энциклопедии", а также в широкое распространение экземпляров книги в региональных библиотеках.
В ходе личной встречи Николай Меркушкин проинформировал Святейшего патриарха о ходе строительства Софийского собора в Самаре, Православного института в Тольятти и других храмовых комплексов области.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.