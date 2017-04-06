Патриарх Кирилл отметил вклад Николая Меркушкина в работу по подготовке издания "Православной энциклопедии"

В четверг, 6 апреля, губернатор Николай Меркушкин принял участие в работе 29-го совместного заседания наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию "Православной энциклопедии".

Мероприятие в кафедральном соборном храме Христа Спасителя провел Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На заседании были подведены итоги работы советов, а также церковно-научного центра Русской православной церкви в 2016 году. Участники мероприятия отметили важность и необходимость системной работы в сфере духовного просвещения.

Предстоятель Русской православной церкви отметил вклад губернатора Самарской области в работу по подготовке издания "Православной энциклопедии", а также в широкое распространение экземпляров книги в региональных библиотеках.

В ходе личной встречи Николай Меркушкин проинформировал Святейшего патриарха о ходе строительства Софийского собора в Самаре, Православного института в Тольятти и других храмовых комплексов области.