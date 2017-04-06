Министр Владимир Пылев принял участие в заседании Совета Минобрнауки РФ по вопросам инклюзивного образования

Во вторник, 4 апреля, в Москве состоялось очередное заседание Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов под председательством заместителя министра образования и науки Российской Федерации Вениамина Каганова. В совещании принял участие министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев.
Заседание Совета было посвящено вопросам развития сети служб ранней помощи на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организации образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями в дошкольных образовательных организациях.
В.А.Пылев выступил с докладом на тему "Региональный опыт комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с описанием опыта создания служб ранней помощи в Самарской области министерством образования и науки Самарской области".
Система ранней специальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в образовании в Самарской области начала свое формирование в 2001 году. В настоящий момент она включает областную лабораторию специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста, которая находится в региональном центре специального образования, и 13 территориальных служб.
В службах ранней помощи Самарской области работают педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, врачи, воспитатели, методисты.
В.А.Пылев рассказал об этапах оказания ранней помощи ребенку, семье и о структуре оказания специальной помощи детям, подчеркивая межведомственный характер оказания услуги ранней помощи детям, что закреплено соответствующими распоряжениями правительства Самарской области.
В настоящее время по заданию регионального министерства областная лаборатория специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста проводит мониторинг деятельности служб ранней помощи на территории Самарской области.
Так, в 2016 году в службу обратилось 3443 семьи, воспитывающие детей раннего и дошкольного возраста, включено в работу было 1133 ребенка.
Министр доложил о результатах работы служб ранней помощи:
"Из обратившихся 30% детей достигают возрастной нормы, 68% детей значительно улучшают основные показатели развития, 80% детей успешно социализируются в детских коллективах, а 90% семей отмечают возросшую родительскую компетентность в вопросах воспитания, образования и реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью".
Службы ранней помощи детям в Самарской области работают при непосредственном взаимодействии региональных министерств здравоохранения, социально-демографической и семейной политики, образования и науки.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!