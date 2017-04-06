Министр Владимир Пылев принял участие в заседании Совета Минобрнауки РФ по вопросам инклюзивного образования

Во вторник, 4 апреля, в Москве состоялось очередное заседание Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов под председательством заместителя министра образования и науки Российской Федерации Вениамина Каганова. В совещании принял участие министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев.

Заседание Совета было посвящено вопросам развития сети служб ранней помощи на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организации образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями в дошкольных образовательных организациях.

В.А.Пылев выступил с докладом на тему "Региональный опыт комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с описанием опыта создания служб ранней помощи в Самарской области министерством образования и науки Самарской области".

Система ранней специальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в образовании в Самарской области начала свое формирование в 2001 году. В настоящий момент она включает областную лабораторию специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста, которая находится в региональном центре специального образования, и 13 территориальных служб.

В службах ранней помощи Самарской области работают педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, врачи, воспитатели, методисты.

В.А.Пылев рассказал об этапах оказания ранней помощи ребенку, семье и о структуре оказания специальной помощи детям, подчеркивая межведомственный характер оказания услуги ранней помощи детям, что закреплено соответствующими распоряжениями правительства Самарской области.

В настоящее время по заданию регионального министерства областная лаборатория специальной помощи детям раннего и дошкольного возраста проводит мониторинг деятельности служб ранней помощи на территории Самарской области.

Так, в 2016 году в службу обратилось 3443 семьи, воспитывающие детей раннего и дошкольного возраста, включено в работу было 1133 ребенка.

Министр доложил о результатах работы служб ранней помощи:

"Из обратившихся 30% детей достигают возрастной нормы, 68% детей значительно улучшают основные показатели развития, 80% детей успешно социализируются в детских коллективах, а 90% семей отмечают возросшую родительскую компетентность в вопросах воспитания, образования и реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью".

Службы ранней помощи детям в Самарской области работают при непосредственном взаимодействии региональных министерств здравоохранения, социально-демографической и семейной политики, образования и науки.