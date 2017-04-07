В Тольятти во время прогулки скончался младенец

В четверг, 6 апреля, около четырех часов дня в Тольятти, по предварительным данным, на бульваре Луначарского в Автозаводском районе во время прогулки скончался ребенок, родившийся три недели назад, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, на улице малыш находился в рюкзаке-кенгуру у мамы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.