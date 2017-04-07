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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Врачи "скорой помощи" Тольятти спасали девочку, порезавшую себе вены на руках

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 апреля, около шести часов вечера в одной из квартир в Центральном районе, по предварительным данным, понадобилась помощь 15-летней девушке, порезавшей себе вены на руках, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали девочке помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.

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