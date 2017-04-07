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Общество

Общественную акцию "Вместе против экстремизма и терроризма!" покажут в эфире самарских телеканалов

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 апреля, в 19:00 жители Самарской области в эфире четырех самарских телеканалов смогут увидеть трансляцию общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!"

Техническую телевизионную подготовку и запись мероприятия осуществляет Государственная телерадиокомпания "Самара". Трансляция общественной акции состоится в региональном эфире телеканала "Россия 24", а также на телеканалах "Губерния", "ГИС" и информканале "ВАЗ ТВ".

Напомним, 8 апреля в 12:00 на площади имени В.В.Куйбышева по инициативе крупнейших общественных организаций региона состоится общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!" в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора".

Цель акции - вместе со всей страной выступить против экстремизма и терроризма. А также выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.

Организаторы мероприятия приглашают всех жителей региона, руководителей предприятий, организаций города вместе со своими сотрудниками прийти на площадь.

Вход свободный через рамки металлодетекторов. На площади будет работать необходимое количество торговых точек и санитарных объектов. Порядок на мероприятии обеспечивают подразделения правоохранительных органов Российской гвардии.

Начало акции - в 12:00, в это время будет работать основная сцена. В 13:00 - начало официальной части.

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Последние комментарии

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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

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Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

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Знатный экземпляр!

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Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

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