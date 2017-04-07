4 апреля Владимир Семенов, заместитель регионального директора ОО "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк", принял участие в заседании Общественного совета при министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Ключевым в повестке дня стал вопрос об итогах развития банковских структур Самарской области за 2016 год. С докладами выступили представители трех крупнейших банков региона: самарского офиса Промсвязьбанка, Поволжского банка Сбербанка России и банка ВТБ.

Как отметил Владимир Семенов, Промсвязьбанк в Самарской области оценивает свои итоги положительно. Ключевым событием для банка в прошлом году стало завершение процессов консолидации Первобанка и Автовазбанка. В результате портфель вкладов самарского Промсвязьбанка увеличился почти в 13 раз, кредитный портфель - более чем в 2,5 раза, клиентская база выросла более чем в 4,5 раза, сеть отделений приросла 16-ю офисами и теперь насчитывает 22 отделения в четырех городах Самарской области, а операционный результат достиг отметки более 1,85 млрд рублей.

"Таким образом, Промсвязьбанк занял в регионе прочные позиции и находится по многим показателям на втором-третьем месте среди банков, присутствующих в Самарской области", - отметил Владимир Семенов.

"Мы видим, что сегодня экономические показатели развития банков демонстрируют положительную динамику. Наблюдается сдержанное развитие экономики в целом и Самарского региона в частности", - подчеркнул председатель Общественного совета, председатель комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы, председатель совета директоров промышленной группы ОАО "АвтоКом" Вячеслав Малеев.