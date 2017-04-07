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Промсвязьбанк принял участие в заседании Общественного совета при министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4 апреля Владимир Семенов, заместитель регионального директора ОО "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк", принял участие в заседании Общественного совета при министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Ключевым в повестке дня стал вопрос об итогах развития банковских структур Самарской области за 2016 год. С докладами выступили представители трех крупнейших банков региона: самарского офиса Промсвязьбанка, Поволжского банка Сбербанка России и банка ВТБ.

Как отметил Владимир Семенов, Промсвязьбанк в Самарской области оценивает свои итоги положительно. Ключевым событием для банка в прошлом году стало завершение процессов консолидации Первобанка и Автовазбанка. В результате портфель вкладов самарского Промсвязьбанка увеличился почти в 13 раз, кредитный портфель - более чем в 2,5 раза, клиентская база выросла более чем в 4,5 раза, сеть отделений приросла 16-ю офисами и теперь насчитывает 22 отделения в четырех городах Самарской области, а операционный результат достиг отметки более 1,85 млрд рублей.

"Таким образом, Промсвязьбанк занял в регионе прочные позиции и находится по многим показателям на втором-третьем месте среди банков, присутствующих в Самарской области", - отметил Владимир Семенов.

"Мы видим, что сегодня экономические показатели развития банков демонстрируют положительную динамику. Наблюдается сдержанное развитие экономики в целом и Самарского региона в частности", - подчеркнул председатель Общественного совета, председатель комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы, председатель совета директоров промышленной группы ОАО "АвтоКом" Вячеслав Малеев.

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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