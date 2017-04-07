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Машиностроение Экономика и бизнес

Завод им. Тарасова оштрафовали за нарушение законодательства о гособоронзаказе

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Завод имени А.М.Тарасова" привлекли к ответственности за нарушение законодательства о государственном оборонном заказе.

Как сообщили в прокуратуре Промышленного района, 15 января 2016 г. завод заключил с ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" договор поставки в рамках госконтракта, согласно которому, самарское предприятие обязалось поставить генераторы Г-290В1. Первые 220 штук должны были отправить в первом квартале, оставшиеся 86 - во втором.

По факту же завод им. Тарасова поставил в первом квартале 125 генераторов, а во втором - 181.
Хотя контракт, по сути, выполнен и все генераторы заказчик получил в полном объеме, надзорное ведомство посчитало, что сроки поставки продукции все равно нарушены.

В связи с этим прокуратура направила в адрес гендиректора завода Александра Шутова представление. Одного сотрудника предприятия уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении первого заместителя генерального директора завода им. Тарасова Александра Козина прокуратура района возбудила административное дело по ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ ("Нарушение должностным лицом головного исполнителя условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров").

Постановлением УФАС по Нижегородской области от 23 марта 2017 г. Александр Козин признан виновным в административном правонарушении и оштрафован на 30 тыс. рублей.

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