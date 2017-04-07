МП "Благоустройство" грозят санкции за дыры на 6-й просеке

В начале апреля прокуратура Промышленного района Самары выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Точнее, обнаружила на 6-й просеке дыры в асфальте, особенно на отрезке от ул. Солнечной до дома №125 по ул. 6-я просека.
"Размеры выбоин и просадок не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов и затрудняют движение транспортных средств, - уточнили в прокуратуре Промышленного района. - Кроме того, на месте выявленных недостатков отсутствуют дорожные знаки и иные технические средства, предупреждающие участников дорожного движения об опасности на пути следования".
Для устранения нарушений в адрес директора МП Самары "Благоустройство" Алексея Власова прокуратура внесла представление. Материалы проверки направили в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административного дела.
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.