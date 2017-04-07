МП "Благоустройство" грозят санкции за дыры на 6-й просеке

В начале апреля прокуратура Промышленного района Самары выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Точнее, обнаружила на 6-й просеке дыры в асфальте, особенно на отрезке от ул. Солнечной до дома №125 по ул. 6-я просека.

"Размеры выбоин и просадок не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов и затрудняют движение транспортных средств, - уточнили в прокуратуре Промышленного района. - Кроме того, на месте выявленных недостатков отсутствуют дорожные знаки и иные технические средства, предупреждающие участников дорожного движения об опасности на пути следования".

Для устранения нарушений в адрес директора МП Самары "Благоустройство" Алексея Власова прокуратура внесла представление. Материалы проверки направили в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении административного дела.