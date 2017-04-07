Две самарские фирмы могут оштрафовать за нарушение правил приема на работу бывшего таможенника

В Самаре Куйбышевская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении двух юридических лиц, специализирующихся на оказании таможенных услуг, за незаконное трудоустройство бывшего госслужащего (ст. 19.29 КоАП РФ), сообщил корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Михаил Шаляпин.
Как рассказал представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры, административные дела появились на свет после прокурорской проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, которая установила, что обе фирмы в установленный законом срок не направили в Самарскую таможню уведомления о заключении трудового договора с бывшим служащим этого ведомства.
"Этот факт образует состав административного правонарушения - ст. 19.29 КоАП РФ, - уточнил старший помощник прокурора. - Для юрлиц за такое правонарушение предусмотрен штраф от 100 до 500 тыс. рублей. Постановления о возбуждении административных дел уже направлены для рассмотрения мировому судье. Директор у данных организаций один, он признал вину".
Кроме того, как пояснил помощник прокурора, надзорное ведомство внесло директору два представления об устранении нарушений.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!