16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Сергиевского района признали работу глав поселений удовлетворительной Главой Похвистневского района утвержден Юрий Рябов Главой Елховского района стала Наталья Павлова Общественный совет Новокуйбышевска обсудил поддержку нуждающихся На пост главы Тольятти претендуют 19 человек

Муниципалитеты Власть и политика

На следующей неделе планируется внеочередное заседание думы Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати

На повестке будет вопрос об избрании главы городского округа Тольятти. В настоящее время в полном соответствии с Положением, утвержденным тольяттинским парламентом, осуществляются конкурсные процедуры. Заявок поступило много - больше, чем ожидалось. Все пакеты документов от соискателей необходимо проверить на соответствие установленным требованиям к участникам конкурса.

Напомним, 3 апреля закончился прием заявок. На сайте думы размещен полный перечень претендентов на должность. Есть предпосылки того, что имя нового руководителя нашего города станет известно уже в начале следующей недели. С большой долей вероятности это произойдет во вторник, 11 апреля, в ходе внеочередного заседания думы г.о. Тольятти. А предварит это событие заседание конкурсной комиссии, на котором соискатели должности главы города озвучат планы по развитию Тольятти.

Спешки в таких делах быть не должно. Социально-экономическая ситуация в городе сложная, так что комиссии необходимо взвесить все "за" и "против", проанализировать деловые качества, профессиональный опыт претендентов. В фокусе внимания будет и такой критерий, как знание проблематики нашего города. Комиссия определит сильнейшие кандидатуры, которые и будут вынесены на голосование депутатов.

Выбор даты внеочередного заседания производился и с учетом того, что в связи с известными событиями в Санкт-Петербурге повсеместно в стране усилена антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, а координацией этих усилий занимаются первые лица регионов, в том числе и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, возглавляющий конкурсную комиссию в Тольятти. Как известно, в субботу, 8 апреля, в 12.00 на площади имени Куйбышева в Самаре пройдет областная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против терроризма и экстремизма!", инициированная крупнейшими общественными организациями региона. Митинг проводится в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора". Участие в данном мероприятии примут областные общественные деятели, глава региона, а также представители г.о. Тольятти.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Столяров 11 марта 2017 10:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 19:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Сергей Паналин 01 февраля 2017 19:49 В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 11:02 Изменено зонирование кладбища "Сорокины Хутора" и поселка Малый Сорокин Хутор

Строительство упорно шагает к берегу Волги.

Катя Филимонова 14 ноября 2016 18:58 В гимназии №11 с родителей взимают условно добровольные пожертвования

Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.

Фото на сайте

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Сергей Марков стал главой Новокуйбышевска

Сергей Марков стал главой Новокуйбышевска

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30