На следующей неделе планируется внеочередное заседание думы Тольятти

На повестке будет вопрос об избрании главы городского округа Тольятти. В настоящее время в полном соответствии с Положением, утвержденным тольяттинским парламентом, осуществляются конкурсные процедуры. Заявок поступило много - больше, чем ожидалось. Все пакеты документов от соискателей необходимо проверить на соответствие установленным требованиям к участникам конкурса.

Напомним, 3 апреля закончился прием заявок. На сайте думы размещен полный перечень претендентов на должность. Есть предпосылки того, что имя нового руководителя нашего города станет известно уже в начале следующей недели. С большой долей вероятности это произойдет во вторник, 11 апреля, в ходе внеочередного заседания думы г.о. Тольятти. А предварит это событие заседание конкурсной комиссии, на котором соискатели должности главы города озвучат планы по развитию Тольятти.

Спешки в таких делах быть не должно. Социально-экономическая ситуация в городе сложная, так что комиссии необходимо взвесить все "за" и "против", проанализировать деловые качества, профессиональный опыт претендентов. В фокусе внимания будет и такой критерий, как знание проблематики нашего города. Комиссия определит сильнейшие кандидатуры, которые и будут вынесены на голосование депутатов.

Выбор даты внеочередного заседания производился и с учетом того, что в связи с известными событиями в Санкт-Петербурге повсеместно в стране усилена антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, а координацией этих усилий занимаются первые лица регионов, в том числе и губернатор Самарской области Николай Меркушкин, возглавляющий конкурсную комиссию в Тольятти. Как известно, в субботу, 8 апреля, в 12.00 на площади имени Куйбышева в Самаре пройдет областная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против терроризма и экстремизма!", инициированная крупнейшими общественными организациями региона. Митинг проводится в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора". Участие в данном мероприятии примут областные общественные деятели, глава региона, а также представители г.о. Тольятти.