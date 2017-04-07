Врача из Новокуйбышевска обвиняют во взяточничестве и подлоге

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела врача-оториноларинголога хирургического отделения №2 местной ЦГБ. Его обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2016 г. врач получил от гражданина 15 тыс. руб. за оформление фиктивного лечения в дневном стационаре хирургического отделения и выдачу больничного без медицинского осмотра.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?