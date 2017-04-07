Польский тренер по крав мага научил самарцев самообороне в баре

В минувшие выходные Анджей Марчак, известный польский Krav Maga Expert 4, учил самарцев принципам самообороны в баре. Тренер, известный на весь мир, занимается с сотрудниками служб воздушных маршалов, антитеррористических подразделений, с военными, полицейскими, телохранителями, а также, преподает "гражданским". Корреспондент Волга Ньюс встретился с экспертом и узнал, как раньше других заметить потенциальную опасность и сможет ли хрупкая барышня справиться с крупным мужчиной.

Организаторы мероприятия из всех самарских баров выбрали, пожалуй, самый яркий и красочный. Не успел Harat`s pub шумно отметить свой очередной день рождения, как на следующий день в его двери вновь вломилась толпа посетителей. Желающих увидеть мастер-класс от Анджея Марчака по "правильному" хождению в увеселительные заведения собрались несколько десятков человек.

"Ребята, если мы разгромим что-то, то решим эту проблему, но постарайтесь быть аккуратнее", - до начала тренировки предупредил директор "Академии крав мага" Алексей Смирнов.

Анджей Марчак на смеси русского, польского и английского языков начал объяснять на примерах из жизни: что делать, если к девушке за столиком пристает мужчина, как разнять двух подвыпивших посетителей, как сгруппироваться, если в зале началась перестрелка, что делать, если в голову "прилетела" бутылка...

Польский тренер имитировал нападение террористов, не стеснялся укладывать учеников "лицом в пол". Внезапно у него в руках возникал муляж то ножа, то пистолета, а ученики должны были придумать, как безопасно выйти из ситуации.

- Анджей, тренинг идет около трех часов, и неужели эти знания реально можно будет применить в стрессовой ситуации? То есть тело должно их вспомнить?

- Это очень популярный вопрос, и многие, действительно, не верят, что за несколько часов можно чему-то научиться. Я скажу абсолютно точно - можно. Организм все вспомнит сам, тем более что все эти движения очень простые, даже, можно сказать, банальные, но при этом чрезвычайно эффективные. Приведу пример: однажды ко мне на занятия по самообороне пришла женщина, до того она никогда не занималась крав мага. Спустя неделю раздается телефонный звонок, на другом конце трубки - та самая клиентка, которая с ходу начинает меня благодарить. Оказалось, что ее пытались убить, а она применила несколько приемов и смогла убежать. Безусловно, бывает такое, что надо тренироваться долго и упорно, но может случиться, что вы придете на индивидуальный тренинг и все сразу поймете.

- На тренировках девушки пробуют победить мужчин, но те иногда поддаются. В реальной жизни сможет ли хрупкая барышня одолеть преступника?

- Во-первых, девушки даже не подозревают, какой силой они обладают. Во-вторых, приведу еще одну ситуацию из жизни. Одна из моих клиенток возвращалась абсолютно уставшей и обессиленной после десятичасового тренинга, и на нее напали трое мужчин. У девушки просто не осталось сил сопротивляться, и тогда она начала кусаться, да так сильно, что вцепилась зубами в плечо одному из обидчиков и вырвала кусок с мясом.

- Крав мага - это не только техника боя?

- Мы учим не только отражать удар, ставить блоки. Крав мага - это мышление, тактика, необходимые с точки зрения безопасности. Каждый из нас может оказаться в стрессовой ситуации, а приемы крав мага объясняют, как выйти из нее безопасно для себя и даже для агрессора.

Я работаю с полицейскими, военными, представителями многих силовых структур со всего мира. У них, конечно, своя специфика курсов, но многие после тренировок говорят, что начали видеть больше потенциальных опасностей.

Отдельная тема для разговора - "воздушные маршалы". Мы отрабатываем с ними ситуации угрозы террористических актов в самолете. Здесь уже речь о бое в ограниченном пространстве. В системе крав мага очень много интересных направлений.

- Вы проводите занятия для детей, их родителей и для взрослых людей. Как вам наши самарские ребята?

- Я увидел их силу и был очень рад тому, что они знают, как выйти из непростого положения. Могу сказать одно: если вы попали в опасную ситуацию и есть возможность бежать, то надо это делать. Лучше избежать встречи с агрессором.