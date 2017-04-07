16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Совет ветеранов региона: "Группа политиканов пытается манипулировать общественным мнением" Самарцы требуют уголовного наказания для женщины, жестоко задавившей собаку Профсоюз: экс-глава профкома СамГУ получал почти 50 тыс. рублей В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет В Самарской области появится благотворительный фонд "Хорошие истории"

Общественные организации Общество

В Самарской области пройдет восьмой патриотический автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 138
Версия для печати

Говорят, благодарность - одна из самых важных человеческих добродетелей. В некоторых странах до сих пор считается за честь остаться служить человеку, который спас тебе жизнь. Но большинство из нас редко задумывается о том, что наша жизнь тоже досталась нам не просто так. Между тем в 40-х годах прошлого столетия миллионы людей погибли за то, чтобы мы смогли родиться и жить в свободной стране.

Фото: Архив «ВН»

Сегодня по всей России участникам Великой Отечественной войны в знак признательности и уважения стоят памятники, горит Вечный Огонь, работают музеи и мемориалы. Для одних 9 Мая давно стал праздником, когда можно заслуженно выпить больше алкоголя, поесть солдатской каши и съездить на салют, для других - днем, когда можно от всей души поблагодарить ветеранов за их подвиг и отвагу. И не просто поблагодарить, но и навестить, лично пожать руку, обнять и поклониться.

В Самаре прошел автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" В Самаре прошел автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

В этом году самарская региональная общественная организация "УАЗ Патриот клуб Самара" при содействии Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов организует восьмой Патриотический автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание", приуроченный к празднованию Дня Победы. Цель автопробега - поздравить тех немногих оставшихся в живых ветеранов, живущих в отдаленных сельских поселениях, с праздником и оказать им посильную помощь.

В Автопробеге участвуют целыми семьями. Особенно сильные впечатления получают дети - от малышей до студентов. Младшие видят историю наяву, совершают важное для себя открытие. Старшие примеряют на себя рассказы о войне, осознают, что великие подвиги совершались ветеранами, когда те еще были такими же студентами. И именно так укрепляется патриотизм подрастающего поколения, гордость за свою Родину и ее защитников.

В этом году участники автопробега поздравят 150 ветеранов в глубинке 17 районов Самарской области. Акция традиционно стартует от с. Красный Яр 6 мая. В автопробеге примут участие более ста экипажей в составе примерно 500 человек. География проведения патриотической акции - все 27 районов Самарской области.

Жители Самарской области, коммерческие организации и производственные предприятия могут присоединиться к автопробегу, выразить дань уважения ветеранам и оказать организаторам любую посильную помощь в сборе средств и подарков.

Подробности о VIII Патриотическом автопробеге "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" можно узнать на сайтах www.uazvolga.ru, www.uazpatriot.ru и www.uazpatriot.info.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Карина Ткаченко 28 марта 2017 11:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 19:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 11:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Anna Petakchyan 16 апреля 2015 20:44 Областное управление Минюста признало НП "Национальное движение сберегающего земледелия" иностранным агентом

Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!

михаил вдовин 11 апреля 2015 05:29 Областное управление Минюста признало НП "Национальное движение сберегающего земледелия" иностранным агентом

Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.

Фото на сайте

День ВМФ отметили исторической реконструкцией

День ВМФ отметили исторической реконструкцией

В Самаре прошел автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

В Самаре прошел автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

В Самаре определены лучшие PR-проекты 2014 года

В Самаре определены лучшие PR-проекты 2014 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30