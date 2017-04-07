В Самарской области пройдет восьмой патриотический автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

Говорят, благодарность - одна из самых важных человеческих добродетелей. В некоторых странах до сих пор считается за честь остаться служить человеку, который спас тебе жизнь. Но большинство из нас редко задумывается о том, что наша жизнь тоже досталась нам не просто так. Между тем в 40-х годах прошлого столетия миллионы людей погибли за то, чтобы мы смогли родиться и жить в свободной стране.

Сегодня по всей России участникам Великой Отечественной войны в знак признательности и уважения стоят памятники, горит Вечный Огонь, работают музеи и мемориалы. Для одних 9 Мая давно стал праздником, когда можно заслуженно выпить больше алкоголя, поесть солдатской каши и съездить на салют, для других - днем, когда можно от всей души поблагодарить ветеранов за их подвиг и отвагу. И не просто поблагодарить, но и навестить, лично пожать руку, обнять и поклониться.

В этом году самарская региональная общественная организация "УАЗ Патриот клуб Самара" при содействии Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов организует восьмой Патриотический автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание", приуроченный к празднованию Дня Победы. Цель автопробега - поздравить тех немногих оставшихся в живых ветеранов, живущих в отдаленных сельских поселениях, с праздником и оказать им посильную помощь.

В Автопробеге участвуют целыми семьями. Особенно сильные впечатления получают дети - от малышей до студентов. Младшие видят историю наяву, совершают важное для себя открытие. Старшие примеряют на себя рассказы о войне, осознают, что великие подвиги совершались ветеранами, когда те еще были такими же студентами. И именно так укрепляется патриотизм подрастающего поколения, гордость за свою Родину и ее защитников.

В этом году участники автопробега поздравят 150 ветеранов в глубинке 17 районов Самарской области. Акция традиционно стартует от с. Красный Яр 6 мая. В автопробеге примут участие более ста экипажей в составе примерно 500 человек. География проведения патриотической акции - все 27 районов Самарской области.

Подробности о VIII Патриотическом автопробеге "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" можно узнать на сайтах www.uazvolga.ru, www.uazpatriot.ru и www.uazpatriot.info.