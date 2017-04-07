В деле о сговоре судебного пристава с мигрантом появился новый эпизод

В Самаре продолжается расследование уголовного дела, фигурантами которого являются 27-летний гражданин Таджикистана и 31-летняя женщина, занимавшая должность судебного пристава Железнодорожного района Самары.

Напомним, в начале апреля стало известно о том, что они обманом завладели автомобилем Mitsubishi ASX стоимостью 800 тыс. рублей.

Теперь в этом деле появился новый эпизод: на сей раз добычей подозреваемых стал Citroen Jumper стоимостью в полмиллиона рублей.

По фактам обоих преступлений уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").