В поселке под Кинелем от менингита скончался маленький ребенок

В среду, 5 апреля, в доме в пос. Комсомольский Кинельского района было обнаружено тело девочки 2016 года рождения без признаков насильственной смерти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По факту произошедшего следственный отдел по Кинелю СК РФ начал доследственную проверку. "Согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки явился менингит", - уточнили в следственном ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.