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Муниципалитеты Власть и политика

В думе Тольятти началось рассмотрение итогов реализации муниципальных программ в 2016 году

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около половины повестки заседания 5 апреля составили вопросы, касающиеся выполнения различных муниципальных программ в 2016 году. Накануне заседания думы каждая комиссия подробно обсуждала вопросы по своему профилю. В решениях отражены конкретные замечания, отмечена неэффективная работа по исполнению отдельных мероприятий, содержатся рекомендации чиновникам, направленные на улучшение ситуации.

Рассмотрение и детальный анализ итогов выполнения муниципальных программ проходит в думе Тольятти ежегодно. Перед тем как отчеты о выполнении программ попадают на рассмотрение депутатского корпуса, они внимательно анализируются специалистами аналитического и юридического управлений думы. Именно через муниципальные программы происходит развитие всех сфер жизни города. Поэтому оценка качества их исполнения всегда внимательно изучается народными избранниками. В общей сложности к очередному заседанию думы депутаты ознакомились с итогами реализации порядка 20 муниципальных программ и подпрограмм.

Рассмотрение вопроса об исполнении программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами обозначило весьма болезненную тенденцию к росту муниципального долга в последние несколько лет. Только за минувший год муниципальный долг города вырос на 11,8% и составил 5,37 млрд рублей. Таким образом, уровень муниципального долга по отношению к доходам (без учета безвозмездных поступлений) составил 89,4%. Депутаты констатируют также увеличение расходов на его обслуживание.

Председатель постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев отметил, что в решении думы были отражены рекомендации продолжать сокращать расходы на содержание органов местного самоуправления в рамках реализации послания губернатора Самарской области.

Отдельно обсуждался вопрос о повышении инвестиционной привлекательности Тольятти. Реализация запланированных в Программе мероприятий не повлияла на улучшение инвестиционной привлекательности городского округа в 2016 году, констатируют в решении думы депутаты. Причем в рамках работы комиссий и на заседаниях думы они систематически указывают чиновникам администрации на необходимость формировать в городе максимально комфортные для инвесторов условия. Между тем по-прежнему не ведется работа в части разработки Стратегии социально-экономического развития. Не учитывается в соответствующей программе и проект "Территория опережающего социально-экономического развития".

Блок вопросов по городскому хозяйству касался программ развития автомобильных дорог, содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, содержания улично-дорожной сети.

Возникли вопросы к городской администрации и по исполнению программы стимулирования развития жилищного строительства. Эффективность реализации данной программы ежегодно падает. Снижаются и объемы ввода в эксплуатацию жилья. Депутаты также отметили и другую тревожную статистику - сокращение количества земельных участков, предоставляемых под строительство. В 2014 году было сформировано 109 земельных участков, в 2015-м их было всего 7, а в 2016-м - и вовсе один участок.

Депутаты акцентировали внимание и на судьбе нового Генерального плана города. В публичной плоскости он обсуждался осенью прошлого года, много замечаний было высказано в ходе слушаний. В общей сложности подготовка проекта этого жизненно важного документа затянулась почти на два года, отметил председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Борислав Гринблат. По словам представителей мэрии, проект Генплана поступит в думу г.о. Тольятти не ранее осени текущего года.

Поскольку социальные вопросы затрагивают создание условий для воспитания детей, для поддержки многодетных семей и работу с молодежью, депутаты максимально подробно рассмотрели представленные отчеты по этим направлениям. "Одна из основных задач - создание условий, чтобы молодежь оставалась в городе, - сказал председатель думы Дмитрий Микель в ходе обсуждения исполнения социальных программ. - В частности, удержать молодежь в городе можно, помогая молодым семьям приобрести жилье". Рассмотрев итоги программы "Молодой семье - доступное жилье" в 2016 году, парламентарии включили в решение думы пункт о необходимости изыскать в городском бюджете средства на софинансирование этой программы в 2018 году в размере 55 миллионов рублей для привлечения максимально возможного количества средств из вышестоящих бюджетов.

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