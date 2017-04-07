Нетрезвый водитель Skoda въехал в дорожное ограждение в Сергиевском районе

В Сергиевском районе 6 апреля, в 12:20, 58-летний нетрезвый водитель Skoda Yeti, ехавший по Сергиевской объездной дороге в направлении пос. Сургут, врезался в дорожное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилиста госпитализировали в местную ЦРБ с множественными травмами головы и лица.