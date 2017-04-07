Управляющая компания "ЖКС" приглашает жителей на субботники

С 1 апреля в Самаре стартовал традиционный месячник по благоустройству. Жилищно-коммунальные службы вместе с жителями города очищают территории от накопившегося за зиму мусора и вносят каждый свой вклад в то, чтобы сделать окружающий мир красивее.
Управляющая компания "Жилищно-коммунальная система" активно включилась в месячник по благоустройству: уже состоялся первый субботник и 8 апреля пройдет второй, а еженедельные санитарные средники по благоустройству стартовали еще в марте. В эти дни на "подшефную" территорию выходят не только дворники, но и представители других специальностей - как рабочих, так и инженерно-технических. Приглашаются и все желающие жители.
Первые этапы месячника по благоустройству - это преимущественно ворошение оставшегося на газонах снега для ускорения его таяния и сбор мусора, находившегося под снегом. Затем акцент будет перемещен на уборку территории под грабли и вывоз собранного мусора. Для этого привлекается специализированная техника: погрузчики, самосвалы. Крупный мусор, в том числе спиленные сухие ветки деревьев, перед вывозом будет измельчаться в дробильных установках.
Также в рамках месячника по благоустройству проводятся очищение фасадов домов от объявлений, ремонт водосточных труб, ремонт и покраска урн, скамеек и т.д., побелка стволов деревьев, покраска бордюров. Кроме того, во время месячника по благоустройству проводится проверка подвальных и чердачных помещений и, при необходимости, очистка их от мусора.
Полную готовность к проведению всех этих работ "ЖКС" подтвердила 5 апреля на смотре коммунальной техники, состоявшемся на главной площади Самары. Управляющая компания представила более 10 единиц техники, среди которых - тракторы и погрузчики с установленным подметальным и поливальным, а также дробильным оборудованием, самосвалы, автогидроподъемники и другие. Дворники компании "ЖКС" во время смотра продемонстрировали имеющийся инвентарь для ручной уборки, в том числе предназначенный для выдачи жителям, которые захотят принять участие в благоустройстве. "ЖКС" приготовила более 200 единиц каждого вида инструмента для жителей. Получить его можно в ЖЭУ.
Как отметили во время смотра представители городской администрации, "ЖКС" представила самую крупную экспозицию среди управляющих компаний. Замечаний к количеству и качеству представленных ресурсов к "ЖКС" не было.
Кульминацией месячника по благоустройству станет большой субботник, который пройдет 22 апреля во всех районах работы "ЖКС". Но мероприятия по благоустройству будут продолжаться и после него.
Приглашаем всех жителей принять участие в наведении чистоты во дворах. Весь необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Сделаем Самару чистой вместе!
Последние комментарии
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(
Теперь неплохо- бы было как можно быстрее подключить дома к отоплению. Не май месяц.