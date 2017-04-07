Управляющая компания "ЖКС" приглашает жителей на субботники

С 1 апреля в Самаре стартовал традиционный месячник по благоустройству. Жилищно-коммунальные службы вместе с жителями города очищают территории от накопившегося за зиму мусора и вносят каждый свой вклад в то, чтобы сделать окружающий мир красивее.

Управляющая компания "Жилищно-коммунальная система" активно включилась в месячник по благоустройству: уже состоялся первый субботник и 8 апреля пройдет второй, а еженедельные санитарные средники по благоустройству стартовали еще в марте. В эти дни на "подшефную" территорию выходят не только дворники, но и представители других специальностей - как рабочих, так и инженерно-технических. Приглашаются и все желающие жители.

Первые этапы месячника по благоустройству - это преимущественно ворошение оставшегося на газонах снега для ускорения его таяния и сбор мусора, находившегося под снегом. Затем акцент будет перемещен на уборку территории под грабли и вывоз собранного мусора. Для этого привлекается специализированная техника: погрузчики, самосвалы. Крупный мусор, в том числе спиленные сухие ветки деревьев, перед вывозом будет измельчаться в дробильных установках.

Также в рамках месячника по благоустройству проводятся очищение фасадов домов от объявлений, ремонт водосточных труб, ремонт и покраска урн, скамеек и т.д., побелка стволов деревьев, покраска бордюров. Кроме того, во время месячника по благоустройству проводится проверка подвальных и чердачных помещений и, при необходимости, очистка их от мусора.

Полную готовность к проведению всех этих работ "ЖКС" подтвердила 5 апреля на смотре коммунальной техники, состоявшемся на главной площади Самары. Управляющая компания представила более 10 единиц техники, среди которых - тракторы и погрузчики с установленным подметальным и поливальным, а также дробильным оборудованием, самосвалы, автогидроподъемники и другие. Дворники компании "ЖКС" во время смотра продемонстрировали имеющийся инвентарь для ручной уборки, в том числе предназначенный для выдачи жителям, которые захотят принять участие в благоустройстве. "ЖКС" приготовила более 200 единиц каждого вида инструмента для жителей. Получить его можно в ЖЭУ.

Как отметили во время смотра представители городской администрации, "ЖКС" представила самую крупную экспозицию среди управляющих компаний. Замечаний к количеству и качеству представленных ресурсов к "ЖКС" не было.

Кульминацией месячника по благоустройству станет большой субботник, который пройдет 22 апреля во всех районах работы "ЖКС". Но мероприятия по благоустройству будут продолжаться и после него.

Приглашаем всех жителей принять участие в наведении чистоты во дворах. Весь необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Сделаем Самару чистой вместе!