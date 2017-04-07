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Пожары Происшествия

Пожар в здании Реального училища был результатом поджога

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники МЧС подтвердили, что в здании Самарского реального училища был произведен поджог. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила руководитель управления информации и аналитики горадминистрации Елена Рыжкова.

Фото: Андрей Савельев

"Передаем документы в полицию", - отметила также она.

В областном ГУ МЧС журналистам информацию об установлении причины пожара в училище отказались подтверждать, предложив отправить запрос, который будет рассмотрен в семидневный срок.

По словам Елены Рыжковой, на сегодня процедура передачи объекта в муниципальную собственность не завершена. Земля, на которой располагается здание реального училища, не передана муниципалитету.

"Вместе с тем администрация города имеет четкую позицию, которая заключается в необходимости сохранения историко-культурного наследия Самары, частью которого, безусловно, является здание Реального училища, - сообщает Елена Рыжкова. - Глава города предложил в перспективе задействовать здание под образовательные цели. Соответствующие переговоры были проведены с региональным министерством образования. Буквально на этой неделе все было согласовано. Кстати, вам не кажется странным, что пожар произошел как раз незадолго до этого, как будто кто-то хотел помешать планам?"

Представитель администрации добавляет, что для проведения работ по восстановлению объекта сейчас производится уточнение сметы с учетом последствий недавнего пожара, и утверждает, что здание не планируется отдавать никаким арендаторам.

Напомним, 24 марта в 14:14 в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания бывшего реального училища на ул. Алексея Толстого, 33. Площадь пожара оценивается в 500 кв. метров. Также известно, что пожар возник на третьем этаже. Сообщалось, что здание не имело должной охраны.

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Последние комментарии

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Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

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Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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