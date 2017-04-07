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Промсвязьбанк нарастил объемы финансирования малого и среднего бизнеса

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк в Самарской области увеличил объемы установленных лимитов кредитования для малого и среднего бизнеса более чем на 30%. Об этом в прямом эфире радио "Вести ФМ", посвященном теме финансирования малого и среднего бизнеса, заявила Елена Козеева, заместитель регионального директора - начальник управления МСБ ОО "Самарский" Приволжского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

Увеличение лимитов позволяет нарастить объемы финансирования малого и среднего бизнеса, что в свою очередь создаст более комфортную среду для его роста и развития. По словам Елены Козеевой, сегодня ключевые потребности предпринимателей связаны с закрытием кассовых разрывов, пополнением оборотных средств, расширением товарного ассортимента. "Промсвязьбанк предлагает широкую линейку продуктов, среди которых каждый предприниматель имеет возможность выбрать именно то, что наиболее оптимально для его бизнеса, - это возобновляемые кредитные линии, классические кредиты, факторинг, овердрафт", - отметила она.

Отвечая на вопрос об особенностях факторинга для малого бизнеса, Елена Козеева подчеркнула, что этот инструмент очень востребован среди предпринимателей, которые работают со своими покупателями на условиях отсрочки платежа. За 2016 год портфель факторинговых сделок Промсвязьбанка в Самарской области утроился, а оборот достиг более полумиллиарда рублей. "Более того, сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность распространения факторинга на контракты с госзаказчиками. Это важная тема для предпринимателей, - отмечает Елена Козеева. - Госзакупки подразумевают очень серьезную отсрочку платежа и, как следствие, предпринимателю, чтобы войти в этот сектор, необходимо привлечь дополнительный капитал, для того чтобы обеспечить оборотные средства на период этой отсрочки. Факторинг при работе с государственным сектором как раз и призван стать дополнительным инструментом, позволяющим бизнесу работать по этим заказам".

Вместе с тем в ходе эфира возник вопрос о государственной поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Елены Козеевой, Промсвязьбанк в 2016 году стал одним из лидеров среди частных банков по объему инвестиций в малый и средний бизнес по "Программе 6,5". Программой могут воспользоваться компании, работающие в приоритетных отраслях экономики (сельское хозяйство или предоставление услуг в этой области, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные проекты). Деньги выдаются на инвестиционные проекты, которые требуют долгосрочных финансовых ресурсов. Процентная ставка 9,6% - для среднего бизнеса, и 10,6% - для малого бизнеса. "Общая сумма инвестиций Промсвязьбанка в части реализации "Программы 6,5" составила 2 млрд рублей. Процентная ставка очень привлекательна для бизнеса, поэтому программа эффективна и действительно работает", - подчеркнула Елена Козеева.

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 г. (согласно данным по МСФО). Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - В.А.Пичугову. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности "АА+" Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.

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