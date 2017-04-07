Дмитрий Азаров обсудил с участниками "Школы парламентаризма" вопросы региональной политики

В четверг, 6 апреля, в Москве председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров выступил перед участниками "Высшей студенческой школы парламентаризма", сообщает сайт Высшей студенческой школы парламентаризма.

Сенатор прочитал лекцию, посвященную региональной политике. Мероприятие посетили более 500 человек - 200 участников Школы и студенты, прошедшие предварительную регистрацию. Встречу участники начали с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в метро Санкт- Петербурга.

Азаров обсудил со студентами понятие "региональная политика" и ее основные особенности в России. По словам члена Совфеда, "на РФ кафтанчик европейских стран ну никак не налезет, страна слишком большая, со своими традициями, экономическими возможностями, ресурсами".

Напомним, 16 января указом президента РФ были обозначены приоритетные задачи государственной политики регионального развития России на период до 2025 г., которые определяют принципы, цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики, напомнил спикер.

По мнению спикера, молодежь необходимо включать в процесс формирования стратегии будущего России. Эксперт рассказал о том, что перспективными являются стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, Крыма и Севастополя.

Как заявил Азаров, сегодня в стране действует 26 особо экономических зон, создано более 200 научных институтов, направленных на устранение технологического отставания.

"Мы понимаем, что за вами - будущее. Государственная власть всегда готова вас выслушать. Включайтесь в работу, мы готовы рассмотреть ваши предложения и действовать в будущем вместе", - обратился сенатор к студентам.