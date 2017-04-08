В Самаре 55 человек час тушили серверную в административном здании на ул. Мечникова

В пятницу, 7 апреля, в 20:59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в административном здании на ул. Мечникова в Железнодорожном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела серверная на площади в 50 кв. м. В ее тушении участвовали 55 человек, которые использовали 14 единиц техники.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс очевидец, здание, к которому съехались пожарные, находится на нечетной стороне ул. Мечникова неподалеку от железнодорожных путей.

На место происшествия прибыли и представители разных чрезвычайных служб, которые расположились по обочинам проезжей части, и проезд по ул. Мечникова со стороны ул. Ткачевской в сторону железной дороги перекрывали машиной во время работ по ликвидации пожара.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, очаг возгорания удалось локализовать в 22:05, а через восемь минут пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.