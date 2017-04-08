В Самаре 55 человек час тушили серверную в административном здании на ул. Мечникова

В пятницу, 7 апреля, в 20:59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в административном здании на ул. Мечникова в Железнодорожном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горела серверная на площади в 50 кв. м. В ее тушении участвовали 55 человек, которые использовали 14 единиц техники.
Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс очевидец, здание, к которому съехались пожарные, находится на нечетной стороне ул. Мечникова неподалеку от железнодорожных путей.
На место происшествия прибыли и представители разных чрезвычайных служб, которые расположились по обочинам проезжей части, и проезд по ул. Мечникова со стороны ул. Ткачевской в сторону железной дороги перекрывали машиной во время работ по ликвидации пожара.
Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, очаг возгорания удалось локализовать в 22:05, а через восемь минут пожар был полностью ликвидирован.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора