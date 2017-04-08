В Тольятти магазинную воровку выдало ярко-синее пальто

В Тольятти в одном из торговых центров на ул. Ленина Центрального района женщина похитила с полки бальзам для волос, шампунь и выбежала из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Работница торгового центра немедленно позвонила в полицию, сообщила приметы подозреваемой. Злоумышленница была одета в яркое синее пальто.

Оперативный дежурный сообщил приметы подозреваемой наружным службам полиции. В ходе патрулирования экипаж патрульно-постовой службы на соседней улице заметил женщину, по описанию похожую на подозреваемую.

Полицейские остановили ее и обнаружили у нее в пакете похищенную парфюмерную продукцию. Женщина была доставлена в отдел полиции для установления личности. Ею оказалась нигде не работающая, ранее неоднократно судимая 32-летняя местная жительница. В содеянном она призналась. Похищенное было возвращено владельцу.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.