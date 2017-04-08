В Тольятти магазинную воровку выдало ярко-синее пальто

В Тольятти в одном из торговых центров на ул. Ленина Центрального района женщина похитила с полки бальзам для волос, шампунь и выбежала из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Работница торгового центра немедленно позвонила в полицию, сообщила приметы подозреваемой. Злоумышленница была одета в яркое синее пальто.
Оперативный дежурный сообщил приметы подозреваемой наружным службам полиции. В ходе патрулирования экипаж патрульно-постовой службы на соседней улице заметил женщину, по описанию похожую на подозреваемую.
Полицейские остановили ее и обнаружили у нее в пакете похищенную парфюмерную продукцию. Женщина была доставлена в отдел полиции для установления личности. Ею оказалась нигде не работающая, ранее неоднократно судимая 32-летняя местная жительница. В содеянном она призналась. Похищенное было возвращено владельцу.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?