В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева стартовала общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!" Мероприятие инициировано крупнейшими общественными организациями региона и организовано в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!"

В Самаре началась масштабная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

Самая большая площадь Европы заполняется народом, сюда прибыли учителя средних школ, студенты и преподаватели вузов города, а также рабочие и служащие предприятий Самарской области.

Люди говорят, что они решили участвовать в акции, узнав о ней из объявлений в СМИ и соцсетях, чтобы выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.

На площади идет концерт с участием звезд самарской и российской эстрады, участники акции продолжают прибывать к главной сцене со всех сторон.