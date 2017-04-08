В Самаре началась масштабная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева стартовала общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!" Мероприятие инициировано крупнейшими общественными организациями региона и организовано в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!"
Самая большая площадь Европы заполняется народом, сюда прибыли учителя средних школ, студенты и преподаватели вузов города, а также рабочие и служащие предприятий Самарской области.
Люди говорят, что они решили участвовать в акции, узнав о ней из объявлений в СМИ и соцсетях, чтобы выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел террористический акт.
На площади идет концерт с участием звезд самарской и российской эстрады, участники акции продолжают прибывать к главной сцене со всех сторон.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!