Участница акции против террора: "Я не могу оставаться в стороне, потому что очень люблю Россию"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", которая собрала более 50 тыс. человек.
Корреспонденты Волга Ньюс общались с участниками акции, узнавая их мнение о событии.
Как рассказала ответственный секретарь совета ветеранов Железнодорожного района Ирина Панизова, к тому, чтобы прийти вместе с другими жителями города и области на площадь, ее подтолкнули мировые события.
"Я всегда смотрю новости, и в мире сейчас очень напряженная обстановка. Я не могу оставаться в стороне, потому что я очень люблю Россию. Ужасно переживаю из-за всех терактов и в Санкт-Петербурге, и в других странах мира, не только в России. И то, что сегодня десятки тысяч жителей нашего города и области собрались на площади, должно показать, что Самара против терроризма и экстремизма", — считает она.
Молодежь также высказывает свою активную гражданскую позицию. Так, студентка Самарского колледжа сервиса и производственного оборудования Диана Сутесова поделилась с корреспондентом ВН своими опасениями и надеждами.
"Мы опасались сегодня прийти на площадь, боялись провокаций и террористических актов. Но все же мы поддерживаем нашу страну в борьбе против терроризма, поэтому перебороли страх и пришли сюда с подругами. И то, что здесь собрались еще тысячи и тысячи людей, показывает, что народ поддерживает власть. Но и власть должна прислушиваться к народу. Если мы будем жить год от года лучше и лучше, если будут увеличиваться пенсии и стипендии, то это выбьет почву из-под ног экстремистов", — уверена девушка.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!