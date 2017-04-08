В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", которая собрала более 50 тыс. человек.

Участница акции против террора: "Я не могу оставаться в стороне, потому что очень люблю Россию"

Корреспонденты Волга Ньюс общались с участниками акции, узнавая их мнение о событии.

Как рассказала ответственный секретарь совета ветеранов Железнодорожного района Ирина Панизова, к тому, чтобы прийти вместе с другими жителями города и области на площадь, ее подтолкнули мировые события.

"Я всегда смотрю новости, и в мире сейчас очень напряженная обстановка. Я не могу оставаться в стороне, потому что я очень люблю Россию. Ужасно переживаю из-за всех терактов и в Санкт-Петербурге, и в других странах мира, не только в России. И то, что сегодня десятки тысяч жителей нашего города и области собрались на площади, должно показать, что Самара против терроризма и экстремизма", — считает она.

Молодежь также высказывает свою активную гражданскую позицию. Так, студентка Самарского колледжа сервиса и производственного оборудования Диана Сутесова поделилась с корреспондентом ВН своими опасениями и надеждами.

"Мы опасались сегодня прийти на площадь, боялись провокаций и террористических актов. Но все же мы поддерживаем нашу страну в борьбе против терроризма, поэтому перебороли страх и пришли сюда с подругами. И то, что здесь собрались еще тысячи и тысячи людей, показывает, что народ поддерживает власть. Но и власть должна прислушиваться к народу. Если мы будем жить год от года лучше и лучше, если будут увеличиваться пенсии и стипендии, то это выбьет почву из-под ног экстремистов", — уверена девушка.