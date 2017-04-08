В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева продолжается общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", которая собрала уже более 50 тыс. человек.

Жители Самары: "Мы должны быть сплоченными, ничего не бояться и не впадать в панику"

Люди разных возрастов открыто высказываются о сегодняшнем мероприятии, охотно делятся своим мнением, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

"Мы здесь потому, что беспокоимся за наших детей, наших родных, нашу страну и хотим сказать экстремизму "Нет!". Мы должны быть сплоченными, ничего не бояться и не впадать в панику. Чтобы все видели: российский народ дружный и стоит за нашего президента", — рассказал житель Самары Александр Шимин.

Студент одного из самарских колледжей, 19-летний Антон Герасимов и его друзья решили сегодня также поддержать акцию и выступить против терроризма.

"Нельзя допускать, чтобы страдали и гибли невинные люди. Хочется, чтобы власти страны уделяли больше внимания безопасности своих граждан. В свою очередь мы, если есть возможность, должны помогать и поддерживать тех, кто пострадали в терактах", — считает юноша.