Жители Самары: "Мы должны быть сплоченными, ничего не бояться и не впадать в панику"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева продолжается общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", которая собрала уже более 50 тыс. человек.
Люди разных возрастов открыто высказываются о сегодняшнем мероприятии, охотно делятся своим мнением, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
"Мы здесь потому, что беспокоимся за наших детей, наших родных, нашу страну и хотим сказать экстремизму "Нет!". Мы должны быть сплоченными, ничего не бояться и не впадать в панику. Чтобы все видели: российский народ дружный и стоит за нашего президента", — рассказал житель Самары Александр Шимин.
Студент одного из самарских колледжей, 19-летний Антон Герасимов и его друзья решили сегодня также поддержать акцию и выступить против терроризма.
"Нельзя допускать, чтобы страдали и гибли невинные люди. Хочется, чтобы власти страны уделяли больше внимания безопасности своих граждан. В свою очередь мы, если есть возможность, должны помогать и поддерживать тех, кто пострадали в терактах", — считает юноша.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!