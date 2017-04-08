Алексей Шавель: "Питер, Самара с тобой!"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла многотысячная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!" Мероприятие проводилось в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!"

Чтобы сказать свое "нет" терроризму, на сцену вышли почетные граждане области, представители общественных организаций политики и бизнесмены.

Первым собравшихся поприветствовал один из организаторов акции, член правления Самарского союза молодежи Алексей Шавель.

"Сегодня здесь в едином строю находятся десятки тысяч жителей Самарской области, представители всех городов, районов, работники промышленности и сельскохозяйственных предприятий, молодежь, студенты, работники науки и культуры, — сказал Шавель. — Нас объединила общая цель. Вместе со всей Россией мы против терроризма, мы объединяемся для решительного противодействия деструктивным силам во имя будущего родного края, родной России, для мирного и созидательного общества. Мы говорим терроризму НЕТ, мирному и созидательному обществу — ДА".

Также Шавель предложил поддержать город Санкт-Петербург, в котором 3 апреля произошел чудовищный террористический акт, унесший жизни людей.

"Вместе со всей Россией, вместе с Самарской областью мы говорим: Питер, Самара с тобой!", — провозгласил Шавель. После этого память погибших почтили минутой молчания.

