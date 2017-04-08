Алексей Шавель: "Питер, Самара с тобой!"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла многотысячная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!" Мероприятие проводилось в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!"
Чтобы сказать свое "нет" терроризму, на сцену вышли почетные граждане области, представители общественных организаций политики и бизнесмены.
Первым собравшихся поприветствовал один из организаторов акции, член правления Самарского союза молодежи Алексей Шавель.
"Сегодня здесь в едином строю находятся десятки тысяч жителей Самарской области, представители всех городов, районов, работники промышленности и сельскохозяйственных предприятий, молодежь, студенты, работники науки и культуры, — сказал Шавель. — Нас объединила общая цель. Вместе со всей Россией мы против терроризма, мы объединяемся для решительного противодействия деструктивным силам во имя будущего родного края, родной России, для мирного и созидательного общества. Мы говорим терроризму НЕТ, мирному и созидательному обществу — ДА".
Также Шавель предложил поддержать город Санкт-Петербург, в котором 3 апреля произошел чудовищный террористический акт, унесший жизни людей.
"Вместе со всей Россией, вместе с Самарской областью мы говорим: Питер, Самара с тобой!", — провозгласил Шавель. После этого память погибших почтили минутой молчания.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!