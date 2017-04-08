При теракте в Санкт-Петербурге пострадал студент из Тольятти Михаил Вепренцев. Об этом стало известно в ходе массовой акции "За мирное и созидательное развитие общества!", прошедшей 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре и собравшей более 50 тыс. человек.
Михаил Вепренцев учится на 1-м курсе Политехнического техникума при Санкт-Петербургском государственной политехническом университете. Сейчас он находится в больнице, где ему помогает приехавшая в северную столицу мать.
Губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным принято решение оказать семье материальную помощь.
На площади Куйбышева присутствовал отец Михаила Алексей Вепренцев, ветеран войны в Афганистане. Он поднялся на сцену и поблагодарил всех за поддержку.
По данным СМИ, Михаил стоял в паре метров от смертника, но в соседнем вагоне. Когда произошел взрыв, его отбросило и накрыло межвагонной дверью, а стоявший рядом мужчина погиб на месте. Молодой человек потерял сознание. Когда он пришел в чувство и начал выбираться из поезда, вывел с собой девушку с ребенком. Дальше буквально "на автомате" он пошел в общежитие.
Только добравшись до КПП общежития, парень вызвал скорую. У него диагностировали шок, сотрясение и ушибы.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!