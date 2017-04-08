При теракте в Санкт-Петербурге пострадал студент из Тольятти Михаил Вепренцев. Об этом стало известно в ходе массовой акции "За мирное и созидательное развитие общества!", прошедшей 8 апреля на пл. Куйбышева в Самаре и собравшей более 50 тыс. человек.

На площади Куйбышева присутствовал отец Михаила Алексей Вепренцев, ветеран войны в Афганистане. Он поднялся на сцену и поблагодарил всех за поддержку

Михаил Вепренцев учится на 1-м курсе Политехнического техникума при Санкт-Петербургском государственной политехническом университете. Сейчас он находится в больнице, где ему помогает приехавшая в северную столицу мать.

Губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным принято решение оказать семье материальную помощь.

На площади Куйбышева присутствовал отец Михаила Алексей Вепренцев, ветеран войны в Афганистане. Он поднялся на сцену и поблагодарил всех за поддержку.

По данным СМИ, Михаил стоял в паре метров от смертника, но в соседнем вагоне. Когда произошел взрыв, его отбросило и накрыло межвагонной дверью, а стоявший рядом мужчина погиб на месте. Молодой человек потерял сознание. Когда он пришел в чувство и начал выбираться из поезда, вывел с собой девушку с ребенком. Дальше буквально "на автомате" он пошел в общежитие.

Только добравшись до КПП общежития, парень вызвал скорую. У него диагностировали шок, сотрясение и ушибы.