Ростислав Хугаев: "Мы делаем все, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева состоялась общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", которая собрала более 50 тыс. человек.

На сцене перед жителями Самары и области выступили известные общественные деятели, почетные граждане Самары, представители общественных и молодежных организаций.

Председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев подчеркнул в своем выступлении, что наш регион - пример мирного сосуществования многих национальностей и культур.

"Мы делаем все, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии. Делаем все, чтобы у нашей молодежи было будущее, чтобы они уважали старших, чтобы гордились своими предками. А самое главное - чтобы они знали, какую жемчужину представляет собой страна под названием Россия", - заявил он.

Однако, по словам Хугаева, "среди нас есть люди, которых людьми назвать нельзя – они нелюди. Они хотят, чтобы у наших детей, у нашей молодежи не было будущего. А самое отвратительное и самое ужасное, то что они не ценят жизнь. Они отправляют людей на ужасные преступления".

"Мы должны объединиться и жестко пресекать каждую их попытку совершить злодеяние. Чтобы они наших детей, нашу молодежь не сбивали с правильного пути", - уверен Ростислав Хугаев.

"Союз народов Самарской области скорбит о жертвах теракта в Питере. Дай Бог, чтобы выздоровели все, кто там пострадал. И дай Бог, чтобы в нашей стране больше никогда такого не повторилось!"- выразил надежду председатель Союза народов Самарской области.