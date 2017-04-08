Ростислав Хугаев: "Мы делаем все, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева состоялась общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", которая собрала более 50 тыс. человек.
На сцене перед жителями Самары и области выступили известные общественные деятели, почетные граждане Самары, представители общественных и молодежных организаций.
Председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев подчеркнул в своем выступлении, что наш регион - пример мирного сосуществования многих национальностей и культур.
"Мы делаем все, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии. Делаем все, чтобы у нашей молодежи было будущее, чтобы они уважали старших, чтобы гордились своими предками. А самое главное - чтобы они знали, какую жемчужину представляет собой страна под названием Россия", - заявил он.
Однако, по словам Хугаева, "среди нас есть люди, которых людьми назвать нельзя – они нелюди. Они хотят, чтобы у наших детей, у нашей молодежи не было будущего. А самое отвратительное и самое ужасное, то что они не ценят жизнь. Они отправляют людей на ужасные преступления".
"Мы должны объединиться и жестко пресекать каждую их попытку совершить злодеяние. Чтобы они наших детей, нашу молодежь не сбивали с правильного пути", - уверен Ростислав Хугаев.
"Союз народов Самарской области скорбит о жертвах теракта в Питере. Дай Бог, чтобы выздоровели все, кто там пострадал. И дай Бог, чтобы в нашей стране больше никогда такого не повторилось!"- выразил надежду председатель Союза народов Самарской области.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!