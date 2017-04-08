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Общество

Вячеслав Гвоздков: "Попытки дестабилизировать нашу жизнь должны нас только объединить!"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла многотысячная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!" Мероприятие проводилось в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!"

Вячеслав Гвоздков: "Попытки дестабилизировать нашу жизнь должны нас только объединить!" Вячеслав Гвоздков: "Попытки дестабилизировать нашу жизнь должны нас только объединить!"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Чтобы сказать свое "нет" терроризму, на сцену вышли почетные граждане области, представители общественных организаций, политики и бизнесмены.

Художественный руководитель Самарского драматического театра Вячеслав Гвоздков вырос в Санкт-Петербурге. Сегодня там живут его друзья дети и внуки. Поэтому новость о теракте стала для Гвоздкова настоящим ударом.

"Я переживал за свою дочь-студентку, которая в тот день должна была приехать на учебу и выйти именно на станции "Технологический институт". Ей просто повезло — она не увидела взрыва".

Худрук отметил, насколько сердечным было поведение петербуржцев. "Мне рассказывали моя дочь, мой сын о том, как там сплотились люди, сколько жителей города пришло на площадь Технологического института, как они помогали друг другу, как таксисты бесплатно возили пострадавших. Вот это, мне кажется, пример нашей солидарности, — сказал Гвоздков. — Я думаю, что эти попытки дестабилизировать нашу жизнь, жизнь всей нашей страны — должны нас только объединить. Мы должны ответить на них поступательным развитием нашей страны".

По словам Гвоздкова, Петербург уже не раз подвергался вражеским нападкам, но всегда выходил из ситуации с честью: "Пример города Ленинграда, который выдержал самое страшное, что могла преподнести ему история — блокаду в годы Великой Отечественной войны — он достоин уважения. Мы выстояли тогда, выстоим и сейчас".

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Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

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