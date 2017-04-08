Вячеслав Гвоздков: "Попытки дестабилизировать нашу жизнь должны нас только объединить!"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла многотысячная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!" Мероприятие проводилось в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!"

Чтобы сказать свое "нет" терроризму, на сцену вышли почетные граждане области, представители общественных организаций, политики и бизнесмены.

Художественный руководитель Самарского драматического театра Вячеслав Гвоздков вырос в Санкт-Петербурге. Сегодня там живут его друзья дети и внуки. Поэтому новость о теракте стала для Гвоздкова настоящим ударом.

"Я переживал за свою дочь-студентку, которая в тот день должна была приехать на учебу и выйти именно на станции "Технологический институт". Ей просто повезло — она не увидела взрыва".

Худрук отметил, насколько сердечным было поведение петербуржцев. "Мне рассказывали моя дочь, мой сын о том, как там сплотились люди, сколько жителей города пришло на площадь Технологического института, как они помогали друг другу, как таксисты бесплатно возили пострадавших. Вот это, мне кажется, пример нашей солидарности, — сказал Гвоздков. — Я думаю, что эти попытки дестабилизировать нашу жизнь, жизнь всей нашей страны — должны нас только объединить. Мы должны ответить на них поступательным развитием нашей страны".

По словам Гвоздкова, Петербург уже не раз подвергался вражеским нападкам, но всегда выходил из ситуации с честью: "Пример города Ленинграда, который выдержал самое страшное, что могла преподнести ему история — блокаду в годы Великой Отечественной войны — он достоин уважения. Мы выстояли тогда, выстоим и сейчас".