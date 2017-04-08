Павел Ожередов: "В Самаре жалкая кучка экстремистов пытается настроить людей против власти"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла многотысячная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!" Мероприятие проводилось в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!"

Чтобы сказать свое "нет" терроризму, на сцену вышли почетные граждане области, представители общественных организаций, политики и бизнесмены. Среди них — председатель общественной организации "Федерация профсоюзов Самарской области" Павел Ожередов.

"Сегодня весь многомиллионный народ России, жители многонациональной Самарской области возмущены проявлениями экстремизма, попыткам совершить и уже совершенными террористическими актами в ряде городов нашей Родины, — сказал Ожередов. — В Самаре жалкая кучка экстремистов пытается настроить людей против власти, посеять хаос, расшатать общество и даже перекроить государственное устройство России. Эти внутренние враги используют провокации и откровенную ложь, искажают реальность".

Попыткам дестабилизации нужно противопоставить развитие региона. "Сегодня Самарская область развивается небывалыми темпами. За последние пять лет в регионе сделано столько, сколько не было сделано за предыдущие 30. За годы перестройки регион значительно сократил свой промышленный потенциал, который сейчас постепенно возрождается благодаря политике и действиям власти во главе с губернатором", — подчеркнул Ожередов.

Развивается агропромышленный комплекс. "Сегодня мы можем быть уверены в обеспечении продовольственной безопасности Самарской области, — сказал общественник. — У нас большими темпами строится жилье. За эти годы на треть сократилась стоимость квадратного метра, которая к тому же является самой низкой в Приволжском федеральном округе. На карте Самары появляются новые жилые микрорайоны со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. Строятся школы, детские сады. У области есть все шансы вернуть себе статус ведущего региона Поволжья и всей страны".

Он подчеркнул, что за последние 100 лет Россия, не раз преданная своими духовными, политическими и экономическими лидерами, испытала тяжелейшие геополитические катастрофы, пережила несколько революций и войн, принесших миллионные жертвы.

"И сегодня наша страна в очередной раз проходит испытания на прочность не только под давлением извне, но и изнутри. Только единением мы сможем достойно ответить на вызовы времени. Скажем "нет" экстремизму, политиканству, различного рода провокациям. Объединимся для решительного противодействия деструктивным силам, сплотимся во имя будущего родного края, родной России. Мы за мирное и созидательное развитие общества", — сказал Ожередов.