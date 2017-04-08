Принцы и принцессы джаза выступят на сцене Тольяттинской филармонии

В воскресенье, 9 апреля, в 12:00 Тольяттинская филармония приглашает на заключительную программу детского абонемента "В гостях у джаза".
На сцене главного дома музыки города юные слушатели с родителями, бабушками и дедушками познакомятся с принцами и принцессами джаза — талантливыми учащимися музыкальных учебных заведений Тольятти.
Некоторые из них хорошо знакомы публике. Например, юная певица Лиза Лабодина солировала на сцене филармонии в операх "Серебряное копытце" и "Маленький трубочист, или Давайте создадим оперу!", пела дуэтом с американским певцом Тависом Миннером, является лауреатом первой степени международных конкурсов эстрадно-джазового вокала в Самаре, Екатеринбурге и Москве и даже приняла участие в популярном телевизинном проекте "Голос. Дети".
Чем знамениты и чего достигли трубачи Лев Ляндрес и Иван Колбасов, саксофонисты Шафига Халилова и Вадим Нуждин, тромбонист Василий Сафонов, мы узнаем на концерте.
Король и королева джазового царства — музыковед Мария Тымченко и актер Игорь Супрунов — расскажут много интересного о джазе и даже устроят маленький экзамен каждому из участников программы.
Главной участницей концерта будет, конечно, музыка — принцы и принцессы джаза вместе с джаз-оркестром исполнят мировые хиты, а один из номеров с филармоническим джаз-бэндом станцуют брейкеры из Федерации спортивного танца "Брейк Данс".
В заключении программы юные артисты нашумевшего проекта филармонии, мюзикла "Тома Сойер и его друзья", исполнят хиты мюзикла — "Миссисипи" и "Звездная река".
Талант и юношеский задор солистов в соединении с прекрасной музыкой создадут отличное настроение как детям, так и взрослым слушателям.
Стоимость билетов: 100-150 рублей. Билеты можно купить и перед началом концерта. Подробнее — на сайте www.filarman.ru и по телефону 222-600 (касса).
Возрастное ограничение: 6+
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!