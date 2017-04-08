Принцы и принцессы джаза выступят на сцене Тольяттинской филармонии

В воскресенье, 9 апреля, в 12:00 Тольяттинская филармония приглашает на заключительную программу детского абонемента "В гостях у джаза".

На сцене главного дома музыки города юные слушатели с родителями, бабушками и дедушками познакомятся с принцами и принцессами джаза — талантливыми учащимися музыкальных учебных заведений Тольятти.

Некоторые из них хорошо знакомы публике. Например, юная певица Лиза Лабодина солировала на сцене филармонии в операх "Серебряное копытце" и "Маленький трубочист, или Давайте создадим оперу!", пела дуэтом с американским певцом Тависом Миннером, является лауреатом первой степени международных конкурсов эстрадно-джазового вокала в Самаре, Екатеринбурге и Москве и даже приняла участие в популярном телевизинном проекте "Голос. Дети".

Чем знамениты и чего достигли трубачи Лев Ляндрес и Иван Колбасов, саксофонисты Шафига Халилова и Вадим Нуждин, тромбонист Василий Сафонов, мы узнаем на концерте.

Король и королева джазового царства — музыковед Мария Тымченко и актер Игорь Супрунов — расскажут много интересного о джазе и даже устроят маленький экзамен каждому из участников программы.

Главной участницей концерта будет, конечно, музыка — принцы и принцессы джаза вместе с джаз-оркестром исполнят мировые хиты, а один из номеров с филармоническим джаз-бэндом станцуют брейкеры из Федерации спортивного танца "Брейк Данс".

В заключении программы юные артисты нашумевшего проекта филармонии, мюзикла "Тома Сойер и его друзья", исполнят хиты мюзикла — "Миссисипи" и "Звездная река".

Талант и юношеский задор солистов в соединении с прекрасной музыкой создадут отличное настроение как детям, так и взрослым слушателям.

Стоимость билетов: 100-150 рублей. Билеты можно купить и перед началом концерта. Подробнее — на сайте www.filarman.ru и по телефону 222-600 (касса).

Возрастное ограничение: 6+