Ветеран афганской войны: "Россиян никто не сломит, мы сильные"

В субботу, 8 апреля, в областной столице на площади Куйбышева состоялась общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!", которая собрала более 50 тыс. человек. Ее участники из разных муниципалитетов губернии рассказали корреспонденту Волга Ньюс, почему они решили посетить это мероприятие.

Горе, потрясшее северную столицу, где после взрыва погибло 14 человек, не оставил равнодушным жителей всей Самарской области. "Мы с коллегами приехали в Самару из Кинеля, чтобы поддержать петербуржцев. Нам было не по себе, когда мы узнали, что произошло в метро северной столицы. Когда по вине террористов гибнут невинные люди — это настоящая трагедия. А чтобы такого не случилось, мы должны объединиться", — заявила воспитатель Кинельской школы-интерната № 9 Надежда Арбузова.

С ней солидарна и экскурсовод Большечерниговского историко-краеведческого музея Алена Павлова: "Мы в нашем районе, как и все россияне, скорбим по погибшим в Санкт-Петербурге. Наша сила в единстве. Посмотрите, сколько людей пришли на площадь сказать решительное "нет" террору. Мы все любим Россию, мы один народ", — отметила она.

Пришла на площадь Куйбышева выразить свою гражданскую позицию и учительница из Самары Екатерина Паняева. "В нашей стране произошли трагические события. Теракт в Санкт-Петербурге унес многие жизни. Выражаю соболезнования их родным и близким. В мире тоже неспокойно, и я, честно говоря, волнуюсь за подрастающее поколение. А хочется спокойно жить и воспитывать детей, видеть над своей головой мирное небо. Хочу сказать решительные слова — "террору-нет", — заявила учитель в разговоре с корреспондентом ВН.

Выразил соболезнование жителям Санкт-Петербурга и ветеран боевых действий в Афганистане Алексей Бикеев. "Я — за мир во всем мире. А терроризм — это война. Но россиян никто не сломит, мы сильные", — заметил "афганец".

О силе российского народа, который никакие террористы не смогут сломать, говорил в беседе с нашим корреспондентом и слесарь из Самары Константин Шевченко.

"Надо пресекать действия террористов на корню, чтобы у наших детей было счастливое будущее. Поэтому я и принял участие в данной акции. Я выслушал выступление всех, кто выступал со сцены, и мне вспомнилось, как наш президент Владимир Владимирович Путин в свое время сказал: "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту значит в аэропорту. А в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим", — заявил он.