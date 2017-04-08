Губернатор поблагодарил жителей региона, принявших участие в общественной акции против террора

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поблагодарил жителей региона, принявших участие в общественной акции "За мирное и созидательное развитие общества!", прошедшей в Самаре 8 апреля.

"Дорогие жители Самарской области! Хочу искренне поблагодарить вас за участие в митинге, прошедшем в рамках Всероссийской акции "Вместе против террора" в Самаре, — обратился глава региона. — Мы пришли на площадь Куйбышева целыми трудовыми коллективами, со своими коллегами, семьями, друзьями и знакомыми.

Особенно радует, что среди участников акции, собравшей более 50 тысяч человек, было много молодежи. Каждый из вас проявил высокую сознательность и солидарность с жителями Санкт-Петербурга, мужественно принявшими на себя удар террористов. Тем самым мы сказали решительное "нет!" всем, кто хочет посеять хаос, раздор и страх в нашем общем доме, выразили свою поддержку мирному, созидательному развитию нашего общества, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Этой акцией, которая мощной волной прокатилась по всей нашей огромной стране, мы продемонстрировали наше единство, сплоченность и готовность встать на защиту наших ценностей во имя стабильности, процветания и великого будущего России.

Хочу еще раз высказать слова глубокой благодарности каждому из вас за то, что вы откликнулись на призыв организаторов митинга и в едином порыве, по зову своей души пришли заявить свою гражданскую позицию".