В Жигулевске мужчина ударил собутыльника ножом в живот

В дежурную часть отдела МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 41-летнего местного жителя с раной живота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По адресу, откуда был доставлен потерпевший, оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие полицейские осмотрели квартиру, опросили соседей и других жильцов подъезда.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления и задержали его. Им оказался 52-летний местный житель.
Согласно предварительной версии полицейских, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к предполагаемому злоумышленнику. По имеющейся информации, между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого хозяин жилплощади нанес ножевое ранение своему гостю.
По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Подозреваемый признал свою вину полностью.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?