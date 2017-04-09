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Преступления Происшествия

В Самаре работник автомойки угнал иномарку

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23-летний работник автомойки, расположенной на ул. Мичурина в областном центре, подозревается в совершении угона транспортного средства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером он решил прокатиться на автомобиле одного из клиентов. По версии полицейских, предполагаемый злоумышленник взял ключи от машины и отправился кататься на ней по городу.

На ул. Арцыбушевской сотрудники полиции заметили иномарку, водитель которой нарушил ПДД. Автомобиль правонарушителя был остановлен. В ходе разбирательства сотрудники органов внутренних дел выяснили, что транспортное средство принадлежит 48-летнему самарцу.

Как позже выяснилось, владелец иномарки оставил свой автомобиль в автомойке с целью чистки и замены колес. Связавшись с ним, сотрудники полиции рассказали о случившемся. Мужчина написал в полицию заявление об угоне автомобиля.

Кроме того, в момент задержания у предполагаемого злоумышленника наблюдались все признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. По данному факту собран административный материал.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", возбудили уголовное дело.

Угнанный автомобиль сотрудники полиции вернули законному хозяину.

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