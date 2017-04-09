В Отрадном мужчина ударил пенсионера табуреткой и ограбил

В дежурную часть ОМВД России по г. Отрадному за помощью обратился местный житель. 69-летний мужчина сообщил полицейским, что неизвестный ударил его табуретом и похитил 70 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
При проверке информации сотрудники полиции выяснили, что днем, незадолго до совершения преступления, потерпевший в компании малознакомых людей, находясь в своей квартире на ул. Пионерской в Отрадном, распивал спиртные напитки.
Затем между потерпевшим и одним из мужчин произошел конфликт. По предварительной версии, причинив травмы хозяину жилплощади, подозреваемый нашел сейф в квартире, вскрыл его и похитил деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска местонахождение злоумышленника было установлено, подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний житель г. Отрадного, который нигде не работает.
В настоящее время часть похищенного была изъята. По признакам состава преступления по ст. 162 УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?