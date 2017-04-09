В Отрадном мужчина ударил пенсионера табуреткой и ограбил

В дежурную часть ОМВД России по г. Отрадному за помощью обратился местный житель. 69-летний мужчина сообщил полицейским, что неизвестный ударил его табуретом и похитил 70 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке информации сотрудники полиции выяснили, что днем, незадолго до совершения преступления, потерпевший в компании малознакомых людей, находясь в своей квартире на ул. Пионерской в Отрадном, распивал спиртные напитки.

Затем между потерпевшим и одним из мужчин произошел конфликт. По предварительной версии, причинив травмы хозяину жилплощади, подозреваемый нашел сейф в квартире, вскрыл его и похитил деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска местонахождение злоумышленника было установлено, подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 36-летний житель г. Отрадного, который нигде не работает.

В настоящее время часть похищенного была изъята. По признакам состава преступления по ст. 162 УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.