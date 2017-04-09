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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Хворостянском районе затопило мост через реку Чагра

ХВОРОСТЯНКА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 апреля, в 19:00 поступило сообщение о том, что в селе Новотулка Хворостянского района Самарской области произошло подтопление низководного моста через реку Чагра, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Высота воды над дорожным полотном составляет 50 см. Угрозы подтопления жилых домов нет, дополнительная информация уточняется.

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