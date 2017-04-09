В пос. Тридцатый Волжского района при разливе р. Вязовка подтоплены четыре приусадебных участка

В воскресенье, 9 апреля, в 17:05 в Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в пос. Тридцатый Волжского района, в результате повышения температуры, обильного снеготаяния и подъема воды в реке Вязовка, произошло подтопление четырех приусадебных участков, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы общая площадь подтопления составила 280 кв. м . Высота уровня воды на подтопленной территории составляет 5-10 см.

Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подтоплении.